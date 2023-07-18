政Whats噏： 同內地港生交流　議員乘機「搶人才」

中港關係密切，北上求學嘅港人為數不少。目前喺福建進行考察嘅立法會代表團，今日(18日)就同一班喺當地求學嘅香港學生會面交流，大家「同聲同氣」當然零舍好傾，話題除咗圍繞港青喺內地留學嘅生活狀況，有議員更把握機會，乘機「搶人才」，鼓勵佢哋學成之後回港發展。

因應人手流失，近來就有紀律部隊頻頻到內地招募在學港生。立法會主席梁君彥話代表團好高興，同就讀廈門華僑大學嘅港生交流。梁話該校嘅學生來自五湖四海，現有全日制本科生同研究生合共35,000多名，來自香港就有2,900多名，係在學港生最多嘅內地院校之一。梁指唔少港生流露出畢業後對融入國家及世界發展大勢嘅憧憬，形容佢哋既有抱負，又敢於創新、靈活變通，相信假以時日定能發揮所長。議員吳秋北認為內地大學可以為香港提供人才，政府應該投放更多資源，一視同仁支援內地港生。

對於回港發展嘅建議，出席交流活動嘅港生又點睇呢？一位曾於大灣區某機構實習嘅莊同學，認為大灣區發展機會較福建多，希望畢業後喺大灣區工作，相信有助日後回港發展。