一連3日偵破逾百宗網上購物騙案　9人被捕涉款92萬元

隨疫情緩和及踏入暑假，愈來愈多人使用互聯網及社交媒體買賣物品，各種支付工具日益流行，卻給予騙徒可乘之機。上周六(15日)至昨日(17日)，荃灣區執法部門展開代號「天鏡」行動，一共偵破105宗網上購物騙案，並於全港多區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕6男3女(20至63歲)，檢獲手機、銀行卡及銀行文件等證物。

被捕人士報稱無業、學生、的士司機、地盤工人及家庭主婦，部分是傀儡戶口持有人，懷疑收受酬勞後，以個人名義開設銀行戶口，將戶口提供予詐騙集團清洗犯罪得益。另外，案中受害人遍布不同年齡、職業，年齡介乎19至63歲，損失金額共約92萬港元。相關案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員指出，今次偵破的騙案概分為2類。第一類是騙徒假扮賣家，於社交平台、討論區開設專頁或假冒同名店舖出售貨品，以及用個人名義的轉數快帳戶收取貨款，得手後失去聯絡，甚至封鎖消費者的帳戶。至於他們出售的貨品種類繁多，一般是受歡迎的時令物品或服務，例如低價的酒店staycation套票、演唱門票、主題樂園套票等。

第二類是「彈票黨」，騙徒扮成買家接觸在網上放售二手名錶、手袋等貴價貨的賣家，訛稱有意購買，再相約對方見面交收，至交收當日，騙徒將空頭支票匯入賣家戶口，或偽造自動櫃員機收據和網上轉帳紀錄截圖，以作匯款證明，製造已經付款的假象。賣家未有查閱銀行戶口的可用結餘，最終在騙徒取得貨物後數日，始發現銀行「彈票」收不到貨款，騙徒亦銷聲匿迹。