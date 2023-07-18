輾斃幫拖男案　1被告改認普通傷人罪　被判3罪共囚15個月

2020年7月屯門發生襲擊傷人案，3名男子疑遭多人施襲，一名21歲男子之後到場欲「幫拖」追截施襲者，最終被車輛撞倒拖行慘死。8名懷疑有份襲擊3名男事主的人士被起訴，其中7人不認罪受審，結果1人罪脫，6人被裁定罪責較輕的普通傷人罪成，連同其他承認的控罪判囚17至30個月。餘下的1名男被告，在開審前承認2項罪責較重的有意圖傷人罪，以及1項襲擊罪，他得悉不認罪被告的裁決後，申請更改傷人罪的答辯意向，改為承認較輕的普通傷人罪，並獲區院法官林偉權接納，今(18日)判處被告3罪共囚15個月。

今日獲判刑的被告是周衍龍(23歲，案發時任裝修工人)。未婚但育有1女兒的被告於本案案發後，再涉嫌干犯毒品相關控罪，該案現時仍未審理。辯方求情指被告當時因不忿女友被3名事主調戲而作出報復，但並非要嚴重傷害他們，3人亦沒有嚴重受傷，被告已感後悔。法官則斥責被告以眾凌寡，眾人手持武器當街打人、行為惡劣，被告亦有份持棍追打事主，故3罪最終判囚15個月。

本案其餘7名被告方璣筵、郭桂希、黃漢文、莫振華、黃文希、 張文沃及黎汝軒，除黎脫罪外，其餘6人被判囚17至30個月。控方案情指，2020年7月19日凌晨2時許，當日3名事主坐私家車到屯門鄉事會路，他們見到兩名女子，並邀請對方去喝酒，但遭拒絕。不久，其中一名女子的男友黃文希駕駛私家車到來，另外兩部私家車未幾亦抵達，多人下車襲擊3名事主，不夠半分鐘後停手並離開。3名事主方面亦有人趕到相援，其中一名姓周男子遭後來駛至的另一輛私家車撞死。

案件編號：DCCC 714/2021