鴨脷洲海旁道建築地盤　多次違規排放污水　承建商共被罰4.5萬

環保署今日(18日)表示，鴨脷洲海旁道一個私人屋苑發展項目的建築地盤，多次違規排放泥水。涉案承建商利民建築工程有限公司，因多次排放未經妥善處理的污水，違反其污水排放牌照規定，今日在東區裁判法院被裁定違反《水污染管制條例》，全部3項控罪罪成，合共被判罰款4.5萬港元。

署方去年透過智能監察系統，發現涉事建築地盤，不時將泥水經附近的公用雨水渠，排放到香港仔南避風塘海面及造成污染。執法人員利用系統所收集的數據，在去年8至10月期間到該地盤進行多次突擊巡查，發現地盤不時排放未經妥善處理的污水至公用排水渠，污水樣本的化驗結果亦證實懸浮固體濃度超標，當中超標最嚴重的更達規定上限2,600多倍。

該署經調查及搜證後，根據《水污染管制條例》，上述3宗個案向地盤承建商提出檢控。署方提醒建築地盤承建商，必須設置合適的污水處理設施，妥善收集及處理污水以符合牌照要求，防止未經妥善處理的污水排入公用排水渠，違法者首次定罪，最高可被處罰款20萬港元及監禁6個月，再犯者最高可被處罰款40萬港元及監禁6個月。