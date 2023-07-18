本港最新失業率回落至2.9%　逾11.3萬人無工開

政府統計處今日(18日)發表最新勞動人口統計數字，今年3至5月的經季節性調整失業率由3%，下跌至4月至6月的2.9%；就業不足率亦由同期的1.2%下跌至1.1%。署理勞工及福利局局長何啟明表示，隨着經濟復蘇進一步增強，勞工市場在未來數月應會進一步改善。

與今年3至5月比較，在4月至6月期間，各行業的失業率變動不一，其中零售業和藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業和零售業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率在4月至6月較上一個三個月期間，下跌0.2至4.0%。其中，零售業和住宿服務業的失業率分別下跌0.3及0.5個百分點至3.5%和3.0%，餐飲服務活動業的失業率維持於4.8%不變。其他行業的失業率也下跌，尤其是藝術、娛樂及康樂活動業。

至於總就業人數則由3月至5月的367.38萬人，上升至4月至6月的368.88萬人，增加約1.5萬人。而同期的總勞動人口亦由378.7萬人，上升至380.24萬人，增加約1.54萬人。失業人數方面，則與上一個三個月大致相若，為11.36萬人，增加500人；同期的就業不足人數亦由4.44萬人下跌至4.15萬人，減少約2,900人。