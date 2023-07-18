下體磨女兒私處等達10年　獸父認非禮囚64個月

任職酒店經理的五旬父親，自其親生女兒5歲起至其14歲期間，多次非禮她，包括多次撫摸其臀部及以下體摩擦私處等。女兒曾把遭父性侵一事告知母親，但對方竟稱是父親愛的表現。至女兒16歲時，她再去信老師把遭父親性侵的事告知，並指父親有孌童癖並由校方報案。該名父親其後被捕，並於今(18日)在高院承認5項非禮罪，被判監64個月。暫委法官游德康判刑時指，被告行為屬違反誠信。

現年54歲代號TYK的被告，案發時任職酒店經理，今承認5項非禮罪。控罪指被告於2013年6月至2019年8月期間，5度在住所非禮女兒X，X當時8至14歲。辯方求情指，被告沒有案底，因積累的經濟及工作壓力等犯案，被告已對事件感到後悔，在還押期間曾有自殺念頭，但最終放棄。被告家人亦有為被告撰寫求情信望輕判；法官判刑時則引述X的創傷報告指出，她因本案情緒受困並大受影響，須暫停學業，並須接受精神及心理治療，並影響到兩性關係。法官又指本案案情嚴重，被告違反誠信，考慮到事主年齡及對其心理影響，最終判監64個月。

案情指，現年17歲的X於2021年9月去信老師，披露約於5歲起遭被告多次性侵，直至14歲才停止被侵犯，並形容被告是孌童癖，老師遂於同月報警。X在錄影會面稱於5至14歲期間遭被告多次性侵，部分事件已忘記細節，並對被性侵感到羞恥。X指5至11歲期間經常遭被告撫摸臀部，她曾向母親投訴，母親卻指是被告向X表示關愛的方式。X又稱於8至11歲期間遭被告多次非禮，包括用手撫摸其大腿內側、用手指隔着衣服撫摸其下體，及以下體摩擦其私處等。至11至14歲時，X更試過3次被脫去衣服，遭被告撫摸及舔其胸部。被告於2021年9月被捕，警誡下稱因看過色情片後衝動而犯案，並承認指控。

案件編號：HCCC 33/2023