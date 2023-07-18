公開西灣河開槍警員個資　的士司機認藐視法庭罪　判緩刑12個月

一名男子2019涉在Facebook發貼文，公開西灣河開槍警員及其家人的個人資料，並附上留言稱「唔‍好‍傳！千‍祈唔‍好‍傳」，涉嫌違反高院先前禁止對警員「起底」的頒令及對該警員保密身份的命令。涉案男子今（18日）在高等法院承認藐視法庭罪，被判囚28日，緩刑12個月，法官另下令他須向律政司支付2.5萬港元訟費。

申請人為律政司司長，答辯人為王國樑。答辯人現時兼職的士司機，代表大律師求情時，被告發布有關貼文時沒有經過深思熟慮，願向所有受影響人士道歉，又希望法庭判刑時，考慮案件案發至今已超過3年。

據申請方指，執法部門發現，答辯人在2019年11月11日於Facebook發貼，披露2019年西灣河開槍案之開槍警員的個人資料，包括警員編號、住址，警員女兒的資料等，又留言說「唔‍好‍傳！千‍祈唔‍好‍傳」，涉違反了法庭頒令禁止向警員「起底」及一宗刑事案件中法庭頒令禁止披露該開槍警員身份的命令。2020年1月9日，答辯人因涉披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪被拘捕。

案件編號：HCMP 664/2022