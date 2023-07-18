13年前利誘4歲堂妹替其手淫　兼舌吻上下其手　無業漢囚48個月

現年27歲無業漢於其14歲時，以購買音樂盒為誘因，7度要求當時4歲的堂妹為他手淫口交、與堂妹舌吻、非禮其下體，更曾企圖與堂妹性交。直至2020年底，14歲的堂妹憶起被性侵的事後多次割脈，終揭發事件。被告今（18日）於高院承認非禮及企圖與13歲以下的女童非法性交等7罪，被法官金貝理法官判處監禁48個月。法官直指被告的非禮行為不斷升級，違反誠信及照顧責任，對事主造成心理創傷，最終決定判處被告監禁。

現年27歲，代號LHY的無業被告，今承認4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、兩項非禮及1項企圖與13歲以下的女童非法性交罪，7項控罪的案發日期均為2010年4月1日至9月30日其間發生，事主X當時為4歲，被告則為14歲。辯方求情指表示被告當年亦面對家暴及同事欺凌。法官則指被告當時已踏入青春期，且屬受托照顧X，選擇性侵犯她。而年僅4歲的X當時不清楚被告的要求是什麼，被告卻明知做錯事才會鎖門犯案，而且變本加厲，脆弱的X為了獲得音樂盒而被操控。法官又指X的親人沒有好好保護她，其祖父母更是知道X割脈後，亦不支持她說出性侵事件。法官又引述X的報告指她患患有狂躁抑鬱症及月經失調，事件令她造成心理創傷，並影響她與家人相處。考慮到被告認罪等情況下決定判囚48個月。

案情指，當時4歲的X與祖父母同住，其堂兄即當時14歲被告會不時到祖父母家過夜，X的父母亦要求被告代為照顧X。被告向X稱會買音樂盒給她，而多次要求X為他手淫及口交，他亦曾舔及用手觸碰X的陰道，且與她舌。被告其後亦曾試圖把陽具插入X下體但不果，並警告X不要把非禮事件告知他人，事後被告從沒買音樂盒予X。直至2020年底，已14歲的X重想起遭被告非禮的事件後產生自殺念頭並割脈，須入院治療一星期後，其後再接受精神科治療。X與精神科醫生會面時提及涉案事件，被告於前年被捕後在警誡下承認犯案，並表示對X感到抱歉。

案件編號：HCCC 43/2023