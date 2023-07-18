6人染退伍軍人症　均為長期病患者　大部分屬社區感染

衞生防護中心今(18日)公布退伍軍人病個案最新數字，過去一周(9日至15日)新增6宗確診個案，全部病人為長期病患，且大部分屬社區感染。中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。而截至上周六(15日)，今年錄得54宗退伍軍人病個案，而2022年及2021年分別有80及69宗。

上述的新增個案中，全部屬長期病患者，當中5宗為社區感染個案，包括居於大埔富雅花園第三座的89歲男病人，已於上周四(13日)離世；居於荃灣梨木樹邨第二座的64歲男病人；居於觀塘順利邨利祥樓的87歲男病人；居於深水埗麗閣邨麗葵樓的71歲女病人；以及居於馬鞍山錦泰苑錦盛閣的58歲男病人。另外，居於荃灣尚翠苑翠河閣的70歲男病人，則於潛伏期有外遊紀錄。

署方提醒，男性、50歲以上、吸煙、酗酒人士、免疫力弱人士，都較易感染退伍軍人症。而供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉等，均會增加感染風險。