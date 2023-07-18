旗下項目公契要求定期維修保養樓宇　市建局：將推出市場指引

近期旺角接二連三發生「冧石屎」事件，引起社會對樓宇復修的關注。市區重建局行政總監韋志成今日（18日）會見傳媒時表示，早前亦宣布將會在市建局旗下項目率先在制訂大廈公契階段加入條款，要求業主為樓宇制訂定期檢驗及維修保養計劃；未來會進一步推展到合作發展商項目，甚至推出市場指引供全港樓宇使用。至於土瓜灣「十三街」舊樓群，由於項目龐大，韋表示市建局暫未有足夠現金流作維修，最新估算若進行收購市建局需蝕60億港元。

現時市建局有不同資助計劃協助業主作樓宇維修，韋志成表示，希望社會開始討論，是否應利用社會資源去負擔業主個人資產的修復；他形容香港業進對樓宇維修態度並不積極，對比外國本港樓宇維修的規管也不嚴謹，應討論是否由業主負擔樓宇維修成本，以減輕作樓宇更新的社會資源。韋指出，市建局將會制訂大廈公契要求業主為樓宇作預防性維修，包括在「煥然懿居」項目及大坑西新村重建項目等，但就未有確定時間表何時會推展到合作發展商項目。

而位於土瓜環春田街的首置項目「煥然懿居第三座」方面，市建局已向政府申請預售樓花，預計否在今年9月接受合資格市民申請。

土瓜灣「十三街」舊樓群歷史悠久且樓宇日久失修，多年來社會有聲音希望重建。雖然市建局早於2014/15年已將開始研究重建「十三街」，但韋志成表示仍未有足夠現金流作重建，以往一直努力「儲錢做呢類超巨型項目（十三街）」，但由於「十三街」收購價水漲船高，原本去年差不多達成目標可以重建，但因樓市轉變，最新估算若開展項目會蝕60億港元。

觀塘市中心第4及第5區今年年初流標，市建局表示會在2024年底、2025年初再次招標，相信在增加住宅發展元素後，應有助吸引發展商投標。