醃菜鈉含量高存昆蟲碎片　市民：會到信譽良好店舖選購

消委會今日(18日)表示，測試30款預先包裝的醃菜，發現逾8成半樣本鈉含量過高等問題，若長期食用，或對生理健康造成負擔。東網記者今訪問市民，了解他們的看法，大部分市民直言，平日少食醃菜，不過身邊若有親友食用，會提醒他們多加注意，並會到信譽良好的商店選購有關食品。

不太喜歡吃醃菜的馮小姐稱，對公布結果感到驚訝，會盡量減少進食；又指朋友都愛進食醃菜類食物，會提醒他們減少選購有關食品。她續指，日後會到信譽良好的超級市場購買食物，亦會多加留意產品來源地，心水南韓生產的貨品。

鍾小姐則表示，很少選購類似產品，不過看新聞後都感到十分驚恐，估計因製造食品時衞生環境欠佳，令害蟲飛進食物內，才會令部分醃菜存有昆蟲碎片；而工作人員或無穿上適當保護衣物，也導致食物質素未如理想。她認為，除了通知朋友少吃為妙外，亦應選擇可靠的店舖畏買醃菜。

同樣少食醃菜的黃小姐認為，昆蟲碎片等東西難靠肉眼觀察，進食有害物或懵然不知，最好是自己親手製作食物，不過料一個月吃一次應該問題不大，若日後想食醃菜，為確保健康，都會選擇到可靠的超級市場購買。