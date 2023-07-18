大灣區航空再增新航點　今首飛越南胡志明市　來回連稅$1300起

大灣區航空再有新航點啟航，進一步擴展飛行網絡，令航點數目增加至6個。大灣區航空今日(18日)飛往越南胡志明市航線正式啟航，成為旗下第6個航點。大灣區航空表示，今日首班機乘客有近100名乘客，該客機滿載可容納逾180人，載客率約6成，形容是合乎預期的人數。

新航線將提供一周兩天往返香港與胡志明市(新山一國際機場)的航班，逢周二、周五的晚上7時由香港出發，至晚上8時45分抵達當地；回程航班則逢周二、周五的晚上9時45分於越南起飛，到翌日凌晨1時30分左右抵港。每人來回連稅及雜項$1,368起，會包10或20公斤行李，但視乎不同日子，價格會有變動。此新航線採用全經濟艙規格的波音737-800客機。

首航乘客張先生今日一行6人出發前往胡志明市，他表示今次是首次乘坐大灣區航空，希望嘗試一下乘搭較新的航空公司，指若體驗好日後會一直選擇此航空公司。他透露，會在當地逗留6天，行程則未有特別安排，打算與友人隨心而行。

現時，大灣區航空已提供往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪及胡志明市航線。