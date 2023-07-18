港島及離島區公眾街市26攤檔　下周二公開競投

食物環境衞生署今日(18日)公布，轄下港島及離島區9個公眾街市共26個攤檔將於下周二(25日)進行公開競投。攤檔可售賣貨品涵蓋非食物類乾貨、食物類乾貨或濕貨、鮮肉、鮮魚、報紙、蔬菜及服務行業等，租約為3年的固定租期，由10月1日起生效，租期屆滿後承租人(即檔戶)沒有租約續期權利。每月租金競投底價視乎個別檔位的大小及位置，由350至4,700港元不等。

署方發言人說，凡年滿18歲並通常居於香港的人士，均可參加攤位競投。為提供機會讓更多人士投得攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增加市民的購物選擇，每名承租人在同一街市租賃攤檔的數目將有所限制。現有的攤檔承租人不得參與同一街市的第一輪攤檔競投，只可於第二輪競投中競投一個攤檔，而任何在新3年固定租期租賃方案下的承租人(即透過2022年8月後的街市公開競投成為檔主的人士)，則在任何情況下均不得參與競投同一街市的攤檔。

公開競投將在九龍欽州街西87號食環署南昌辦事處暨車房4樓410室舉行，以「先到先得」形式安排入場，額滿即止。食環署將在競投會開始前30分鐘(即上午9時半)登記及派發即場競投會的入場票。欲參與競投人士須於競投會場地的等候區輪候，出示其香港身份證或護照作登記以領取該競投會的入場票。此外，競投人士經核實資格後會獲發專屬競投牌作競投之用。