港生在國際數學及物理奧林匹克比賽奪佳績　獲11面獎牌

兩隊由香港學生組成的代表隊分別參與第64屆「國際數學奧林匹克」及第53屆「國際物理奧林匹克」，均取得驕人成績。其中於本月2日至13日由日本主辦的「國際數學奧林匹克」比賽，共有來自112個國家或地區的618位學生參加，香港隊奪得一金、一銀及4銅； 同樣是由日本主辦、本月10日至17日舉行的「國際物理奧林匹克」，有來自82個國家或地區的394名學生參與，香港隊共奪得一金、3銀和一銅。

教育局局長蔡若蓮祝賀香港隊在兩項賽事中取得卓越的成績，指港隊表現優秀，充分展現了學生努力不懈的豐碩成果，亦見證了他們的學校、老師、家長和其他不同持份者悉心發掘和栽培學生。教育局會持續於中小學加強推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，並透過優化課程、加強教師培訓、為學校提供資源支援等，以啟發學生創新思維。

本屆「國際數學奧林匹克」和「國際物理奧林匹克」的香港代表隊成員，均在香港區選拔賽中獲得優異成績，繼而修讀由香港資優教育學苑安排特定的增潤課程。在課程中表現出色的學生獲選為香港代表，出戰上述兩項比賽。至於香港隊參加以上比賽的費用，全數由教育局資助。