投訴學校「髮禁」涉歧視不成立　男生擬申法援提民事訴訟

就讀東華三院黃笏南中學的男生林澤駿，挑戰校方禁男生留長髮的校規，指違反《性別歧視條例》並向平等機會委員會投訴，事件引起社會關注，而平機會亦召開調停會議。事隔一年，林同學今(18日)向傳媒透露，早前收到平機會回覆，以現有資料未能顯示學校涉及違法的性別歧視為由，正式終止調查。他對結果感遺憾，指自己浪費了備戰DSE(香港中學文憑考試)的時間，但學校沒有任何改變，亦見證不了學生權益的進步。

涉事學校回應事件，指注意到一名學生向報章證實，其有關性別歧視的投訴，平機會已終止調查，調查結果為指控不成立。校方稱，過去一年多一直配合平機會調停及調查，並恪守三方溝通的基本原則，包括對會議內容保密，同時保障學生的私隱。校方亦一直有聽取同學的想法，在有需要時予以適切的支援及輔導。有見該學生向報章表明，打算提出民事訴訟或司法覆核，由於個案可能涉及司法程序，校方不宜評論相關細節。

林同學早前在影片及貼文表示，他被校方要求剪短頭髮，否則不准參與學校活動或被停學，最終他在壓力下被迫剪髮。他認為男生留髮並不損害學校聲譽，反問學校以「不整潔、容易污糟」為由，禁止男生留長髮，對男生存在矛盾及偏見，質疑大多留長髮的女生「還不是好好的嗎？」故此，林指學校因性別定型不准男生留長髮，除有性別歧視的嫌疑外，亦漠視學生因性別焦慮等因素而留長髮的需要。