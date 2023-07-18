逾1.7萬考生符合本地學士課程要求　最佳5科20分入八大機會較高

考評局今(18日)公布中學文憑試(DSE)成績統計，共有17,450名日校考生考獲符合本地學士學位課程最低入學要求，高於資助學士學位數目。學友社預計，取得5科20分或以上的考生，較大機會獲教資會八大學士學位課程取錄，建議同學結合自身興趣、成績條件及課程收生情況，把握最後改選機會，至於第三志願則應該選擇「較為保險」的課程。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，教資會每年會提供1.5萬個第一年學士學位課程學額，但按過往統計實際上只有約1.25萬個經由聯招取錄，故此推算考生須考獲最佳五科積點(獲3322+2)20分或以上，大機會獲教資會八大學士學位課程取錄。如同學有意報讀港大、中大、科大、理大、城大及浸大最低收生要求為3322+33，及計算最佳6科積點的課程時，參考考評局的最佳6科積點(獲3322+33)統計會更有價值。

吳寶城表示，今屆文憑試考生人數及參與大學聯招辦法人數均輕微上升，其中自修生出席人數為6,371人，較去年5,563人數為多。而今屆全體考生應考最少5科甲類學科/乙類學科(任何5科)，最佳5科成績為18至35分的人數為13,726位，競爭人數亦較去年略升。提醒同學在參考考評局成績統計時，要注意當中未能涵蓋只重考少於5科而以合計成績報讀聯招課程的考生人數、亦未包括院校的彈性收生安排，還有尚未計算各院校課程的收生科目比重等因素。因此，他建議大學聯招辦法中的第三志願則放相對穩陣的選項。

對於考慮明年重考的學生，吳寶城提醒同學需留意明年文憑試的變動，如通識科將改為公民及社會發展科，以及中國語文科將取消試卷三等情況。學友社亦建議同學可多加留意各院校的報名日期、收生安排等重要事項，宜盡早準備相關文件之正副本，如身份證等必備證件、文憑試成績單、高中成績表等。