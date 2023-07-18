法律適應化被批進度慢　法改會指過去半年完成9條法例相關工作

法律適應化工作過去被批進展緩慢。根據當局提交立法會司法及法律事務委員會的文件顯示，法律改革委員會秘書處採取「先易後難」的方式，在過去6個多月，已完成9條法例或附屬法例的有關工作；即使已檢視法例的法例或附屬總數增加了5條，有待作適應化修改的法例或附屬法例淨數已由69條減少至65條；已制定較具體計劃，對另外11條法例或附屬法例進行適應化修改。

在不久將來，可能透過實施《基本法》第23條的工作、擬於2023/2024立法年度內提交的條例草案，以及下一份綜合條例草案等途徑進行適應化修改的法例或附屬法例的預計數目達至39條。其他23條法例或附屬法例的適應化修改視為比較複雜，有待已識別出的問題先獲解決，需要進一步持續努力，才可制定更具體的時間表。

另外，法改會秘書處與12個負責政策局聯繫後，確認在此階段已仔細檢視合共81條法例或附屬法例，其中16條法例或附屬法例已經完成適應化修改，包括《破產條例》、《船舶及港口管制條例》、《西區海底隧道條例》等，預期或會有更多條文、法例或附屬法例須就適應化修改進行檢視。

雖然法律適應化修改獲得優先處理，但有關識別可能應廢除的過時法律方面的檢討工作亦正在進行。到目前為止，隨着推行法律適應化修改工作的同時，已有最少11條法例或附屬法例或當中的過時條文經識別為過時，而其中8條已予以廢除。