上月機場客運量按年急升逾10倍　客運量恢復至疫情前6成

踏入暑假，又是港人外遊的旺季。機場管理局今(18日)表示，香港國際機場上月處理330萬旅客人次，客運量按月升6.9%。貨運量及飛機起降量分別按月升1.4%及0.7%，至355,000公噸及22365架次。與去年同月比較，機場客運量及飛機起降量，更分別急增逾10倍及1倍。所有類別旅客的人數均按年大幅增長。當中以往來東南亞、中國內地及日本的旅客量錄得最顯著升幅。

局方續指，全球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響。上月貨運量按年下跌2.2%，其中進口貨運量同比下跌22.8%，往來東南亞、台灣及日本的貨運量錄得最顯著跌幅。而與 2022年同期的低基數比較，今年上半年機場客運量及飛機起降量，分別上升超過18倍及91%，至1,650萬人次及118,780架次，貨運量則同比下跌5.4%至200萬公噸。

過去12個月，機場客運量同比增加超過10倍至2,140萬人次，飛機起降量上升35.5%至195,365架次，貨運量則下跌15.5%至410萬公噸。

機管局認為，上月的航空客運量持續穩步恢復，已恢復至疫情前水平約60%，更於6月25日錄得超過127,000旅客人次，創疫情後的單日新高。隨着航空交通量穩定上升，有新航空公司開始在香港提供服務，現有的航空公司亦開拓新航線。正值暑假旅遊高峰期，相信會有更多旅客使用機場。