深水埗扒竊猖獗3人被捕　女網民險失財貼文提醒街坊

深水埗扒竊猖獗。最近一名女網民上傳一貼文，指自己途經元州街時，感覺到所背的斜揹袋被扯動，立即伸手去摸索，發現一名雙臂有紋身，穿黑衣黑褲揹着背嚢的男子，伸手入她未有拉好拉鏈的斜孭袋圖偷取其財物，她發現後立即喝斥對方，紋身男見事敗快步走到對面馬路，女網民心有不甘，持手機拍下其逃走的影片，但因自己獨自一人，故不敢呼救及報案，於是放上網提醒街坊小心自己財物。

女網民分享自己經歷後，其他網民紛紛回應，並指紋身男還有同伙一起犯案，負責「睇水」；更附上一名身穿白衣、黑短褲揹背嚢的男子，與紋身男一起過馬路的背影照片，女網民即時認出該名紋身男，正是懷疑偷竊其銀包的男子。網民並建議女網民下次遇到相同情況，要大叫通知街坊，愈多人知愈多機會有人幫手。

深水埗區執法人員稱近日有不法分子在區內進行扒竊活動，趁着巿民不留意時，乘機偷取巿民身上財物。人員於上周二(11日)及本周日(16日)反扒竊巡邏中拘捕3人。經調查後，以涉嫌「扒竊」等罪名拘捕2名內地男子(31及44歲)及1名內地女遊客(33歲)，並檢獲懷疑涉案財物、信用卡及身份證明文件。