本報揭發　醃菜有染血人皮

消委會今次檢測包裝醃菜，結果發現幾乎全部樣本都有包括昆蟲碎片及頭髮等異物。本報在今年5月做過市面的散裝醃菜檢測，結果全部樣本都在顯微鏡下發現有人類皮屑，更驚現疑似染血人皮，最誇張的樣本是每立方毫米有達130片皮屑。營養師提醒市民，若要製自家醃菜，需要留意細菌及環境因素，一般家庭式醃漬，可能無法執行有效殺菌。

內地多個食品安全機關指，醃菜的製作過程中，某些醃菜的亞硝酸鹽含量會先升後降，建議自製醃菜應於醃製一段時間才食用，以免攝入過量亞硝酸鹽。香港高等教育科技學院（THEi） 食品與健康科學學系助理教授蔡少薇指，發酵醃菜例如泡菜，需要一定時間進行乳酸發酵，才能達最佳效果，醃漬時間受溫度、鹽分濃度和泡菜的大小等因素所影響。

不過，醃菜經長時間儲存，可導致醃菜受細菌污染，細菌把硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，損害人體。

營養師馮鈞傑認為，家庭式醃漬由於技術和環境因素，可能無法執行有效殺菌，因此須特別注意廣泛存在於自然界的肉毒桿菌孢子，避免引致中毒。市民若需自家醃菜，需挑選新鮮優質蔬菜、使用經過測試和認可的食譜，例如美國農業部出版的《National Centre For Home Food Preservation》等，同時亦需確保工具乾淨以及密切監控保存過程，並將醃菜存放在陰涼的地方並盡快進食，以確保它們的安全和質量。