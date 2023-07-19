東方日報A1：超恐懼　醃菜遍布昆蟲碎

早前內地爆出「土坑醃菜」及「腳踩酸菜」等黑心食物事件後，本報在今年5月初就醃菜的食安情況作出獨家報道，曾檢測本港市面多款散裝醃菜樣本，更發現有樣本疑似夾雜人血皮屑，引起社會廣泛關注醃菜的食物安全議題。消費者委員會昨日公布最近測試了市面上30款包裝醃菜樣本，結果29個樣本均檢出有昆蟲、粉蟎、毛髮、金屬與塑膠碎片等異物，當中有橄欖菜每100克樣本所含的昆蟲碎片逾300塊。同時，檢測亦發現逾八成半醃菜樣本的鈉含量偏高，若經常進食可能會增加患上高血壓，甚至患胃癌風險；市民實在食不安心。

消委會分別從超級市場、百貨公司等地方搜集了30款預先包裝醃菜樣本，包括8款泡菜、4款德國酸菜（sauerkraut）、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜。樣本每包售價介乎4.3至82元不等，而每100克或毫升的售價則由4.3元至26.5元不等。測試項目包括醃菜部分（不連液體）的營養素、污染物、防腐劑、微生物，以及輕質異物含量。結果顯示有10款樣本的總評分獲4.5分，當中包括每包售價較高及較低的產品，反映價格與品質並沒有必然關係。

醃菜主要原材料是蔬菜，可能會攙雜昆蟲或其他雜質，生產過程中亦有可能混入異物，即使未必對人體有害，但假若異物含量較多，代表產品的衞生狀況需要改善。消委會的調查結果發現，只有一款樣本沒有驗出輕質異物，其餘29款均驗出包括昆蟲、粉蟎、毛髮、金屬與塑膠碎片等異物。當中3款橄欖菜「美味棧」（樣本28）、「 坤興記」（樣本29） 和「綿香」（樣本30），每100克樣本所含的昆蟲碎片介乎91塊至310塊，最多的是坤興記橄欖菜有達310塊，消委會已轉介食物安全中心跟進。

醃菜不但異物多，多款樣本亦被驗出高鈉。根據食安中心為消費者提供的參考水平，每100克固體食物若含超過600毫克鈉，即屬高鈉食品。測試結果顯示有26款樣本屬於高鈉食品，每100克的鈉含量由641毫克至3,080毫克不等。鈉含量最高的樣本，成年人進食一份該樣本（30克），所攝入的鈉便達到924毫克，接近世界衞生組織建議鈉每日攝取量上限的一半。根據衞生署資料，進食過多鹽亦可能損害胃黏膜，增加致癌物幽門螺旋菌寄生的機會，令罹患胃癌的風險增加。

食安中心發言人指，就消委會轉介涉及標籤事宜的3個個案，中心發現兩款產品已沒有在市場出售，餘下一款跟進樣本的檢測結果待定；就輕質異物方面，中心只在其中一款產品的跟進樣本中，發現一塊長約0.5毫米的懷疑昆蟲碎片，並正作出跟進，其餘樣本均沒有檢出任何異物。

「美味棧」（樣本21及28）的分銷商指，因應一批即食橄欖菜於檢驗時發現的雜質，已即時與廠商針對此報告提出的相關事項作緊密跟進。另為謹慎起見，該公司指已於過去10天內，立即停售及全面回收受影響批次的產品；「坤興記」的代理商表示，已主動回收市場上的所有相關產品，同時根據消委會報告，與生產商跟進，要求作出相應質量改善及標籤資料更新。

消委會建議市民在進食醃製蔬菜時，應注意醃製蔬菜的鈉含量普遍偏高，應節制食用分量，日常飲食應選擇新鮮蔬菜為主；有腸易激綜合症等腸胃問題，以及患有高血壓、心臟病或慢性腎衰竭人士，則應避免食用醃菜。

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