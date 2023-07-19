皇仁再誕超級狀元　羅澤嘉盼讀中大醫科　「拯救生命好偉大」

中學文憑試(DSE)今日(19日)放榜，今年誕生4位「超級狀元」，即考獲8科5**或以上成績，其中一位來自傳統名校皇仁書院。QC仔羅澤嘉於4個核心科目、物理、科學、生物、數學延伸單元二(M2)都取得5**的佳績。為去年「斷纜」的母校，省靚「狀元搖籃」的招牌。

羅同學接受採訪時表示，感激家人對其支持，無對成績給予太大壓力，今日亦由媽媽及妹妹陪同放榜。學業方面，他指高中課程曾因新冠疫情而停課，學生都需要適應一時網課一時面授，成功奪得佳續實有賴父母的支持，以及老師、同學的鼓勵與互相打氣。他昨日(18日)自新聞報道中得悉，今年僅有兩名男超級狀元，坦言自覺機會好微，對有幸躋身其中感到驚喜。

談及未來發展，興趣是拉小提琴及畫畫的羅同學，目標亦是過往「狀元」常揀的中大醫科，他指小時候從電視節目中眼見醫生妙手回春，覺得他們「好犀利」，長大後亦覺得拯救生命的工作性質「好偉大」。問及如何看待醫療人手不足，羅表示港府在世界各地招攬人才，引入海外醫生政策是希望服務市民。至於選擇於本地升學會否擔心學術自由，羅稱選擇本地升學是因為覺得更適合，對其他問題「無乜回應」。他又指身邊有同學移民，但自己未有考慮。