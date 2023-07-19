聖保羅男女中學兩超級狀元　分別在港讀醫及海外升學

今年出爐的4名DSE狀元中，2人來自聖保羅男女中學，更是奪得16粒星星的超級狀元。兩名超級狀元古冰心與藍仲宏，均修讀生物、化學、物理及M2，同樣對成績感到驚喜。他們分別選擇在港，以及到英國升學。

古冰心表示，她會留港學醫，因為較熟悉香港的文化，正考慮報讀中大或港大，或會進修碩士或修讀其他學士學位，不過現時還在考慮選擇哪一間學校。她指做醫生一直是自己的目標，能直接幫助他人，望為香港社會作出貢獻。對於香港醫療人手短缺，古認為香港可以與海外醫生交流，引入海外醫生未必會搶本地人飯碗，不必過分悲觀。

另一「超狀」藍仲宏稱，沒有想到會取得這樣的成績，會視作成報答支持自己的人，又認為疫情對自己備考的影響不大。他透露已收到劍橋大學的橄欖枝，正預備海外升學修讀自然科，並已得到全額獎學金。他相信海外求學能認識不同知識系統，有助未來貢獻社會。至於將來會否回港發展，他表示太過長遠，暫時未有決定。

被問到為何想就讀科學科目，藍表示是因為中學時曾代表香港參國際性比賽，發現思考科學問題很有滿足感，從而明確了自己的興趣所在。他認為香港和大灣區的科研發展機會多，但港人重視程度不夠，人們常說的「神科」，科學都未計算在內。