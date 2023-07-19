今年摘星率較往年高66%　考評局：狀元人數受移民潮網課影響

香港中學文憑試今天(19日)放榜，雖有3名超級狀元和1名狀元，惟狀元數量為自歷年文憑試以來最少。香港考試及評核局公開考試總監麥勁生今天(19日)在電台節目表示，今年文憑試考獲5**的比例較往年高約66%，而且中文和通識科的成績有明顯進步，狀元人數減少受眾多因素影響。對於近期有疑似閱卷員於網上公開評卷參考，他認為基於保密原則，交由執法部門負責最恰當。

麥勁生指，今年文憑試獲得5**的比例較往年高出約66%，只是剛好無集中於成績最佳的幾位狀元之中。他補充，雖然英文和數學科的成績表現與以往不相伯仲，但中文和通識科的考生表現有明顯進步。在移民潮方面，對於社會有聲音認為，狀元人數會受移民潮和網課影響，部分成績理想的學生可能離港或改考國際公開試。但麥認為，有眾多因素影響考生成績，難以得出什麼因素影響著考生表現的結論，而且移民潮可能維持一段時期，需更多時間移民潮會否影響著學生表現。

近日有疑似閱卷員於社交平台「小紅書」上傳有關評卷參考的資料，局方指經已就有關事件報案。麥解釋，若證明涉事者為評卷員，因對方有不少評核資訊不可公開，所以交予執法部門跟進最恰當。他憶起以往社交平台不及目前流通，記憶中以往無出現類似事件。