本港5所大學列入全球百大學府　教局冀挽學生留港升學

香港中學文憑試今早(19日)放榜，當中有歡笑，亦有悲傷。教育局局長蔡若蓮今早到訪一間中學鼓勵今屆文憑試考生。她認為，不少考生受3年新冠疫情影響，最終考獲有關成績反映他們已付出額外更多的努力。對於挽留學生在港升學方面，她認為本港有5所大學獲評為世界百強之內，在全球而言質素相對高。另外，公民與社會發展科將於明年開考，她指內地考察團經已展開，估計大概有45,000位學生完成局部學習經歷。

蔡若蓮表示，雖然今年狀元人數下降，但學生因需渡過3年新冠疫情，認為考生可考獲有關分數，反映已付出比平時更多的努力。在吸引學生留港讀書方面，她指出，本港已有5所大學列入世界百強之內，在全球的教學質素也相當高，當中也提供科學、技術、工程、藝術及數學5類學科，以及作為本地8個重點領域的發展中心的科目，例如：國際金融中心等的金融學科。有見及此，她相信本港有不少質素良好的科目供選擇，有助吸引學生在港升學，亦希望學生可多見識不同事物。

蔡補充，今年為通識科考試的最後一屆，考生的成績也不俗，而公民科的內地考察團亦已開展，已有大概45,000名學生完成局部學習體驗。她又指，公民科改為合格與不合格，期望此科有助學生不只以成績導向學習，可讓他們找尋自己感興趣的範疇學習，認為結果理想。