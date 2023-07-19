周一打風400豬未即日屠宰　上水屠房涉違規　食環未提懲處

本港屠房自2019年中開始實施「日日清」措施，以防止非洲豬瘟病毒傳播。措施規定運到屠房的活豬，須在24小時內屠宰。漁農界立法會議員何俊賢指，上水屠房本周一(17日)約有400頭豬未有按措施即日屠宰，而現時未有針對相關行為的罰則，促港府盡快堵塞漏洞。食環署稱颱風影響業界進口商和買手的操作，延至昨日(18日)屠宰，惟未有交代有否就事件懲處營運商。

何俊賢指，「日日清」措施可讓屠房徹底清洗豬欄、限制豬隻在屠房的逗留時間，以減感染風險。他批評現時措施沒有罰則，質疑港府制訂政策及監管粗疏無力，促有關部門盡快修正漏洞。對比政府自2008年禽流感後，活雞零售處所被要求「日日清」，據第132X章《食物業規例》，違反相關罪行將被罰款5萬港元及監禁半年。

香港農業聯合會主席陳建業稱，上水屠房過往平均每日有近40至50頭豬滯銷，以往都能即日屠宰，估計前日的400頭因颱風及代理商估算錯誤入多了貨所致。他質疑五豐行做法破壞監管模式，又質疑食環多年來未訂罰則懲處違規行為，等同「放生」違例者。豬肉行總商會理事長許偉堅就認為，事件反映食環署監管不力、現時未有罰則令措施欠阻嚇力，促請當局堵塞漏洞。不過，他亦指出，非洲豬瘟爆發距今近4年，期間只有零星個案，認為對豬隻或市民的健康影響甚小，政府是時候放寬「日日清」政策。

食環署回覆傳媒查詢時指，業界表示進口商和買手的操作受颱風影響，令屠宰延至昨日(18日)，因應上述情況，食環署已即時安排屠房隔離該批活豬，與昨進入屠房的豬完全分隔，並加強屠房清潔消毒。署方補充，將與各持份者總結經驗，商討如何在颱風等突發情況落實「日日清」。