刺警案發布「殺狗」言論　學生煽惑罪成囚10個月　官斥目無法紀

2021年7月1日銅鑼灣有執法人員被刺傷。事發後1名女生涉嫌在社交平台，說「本人乃恐怖分子」、「71 101係殺狗好日子」，因此而被捕。女生早前於區院承認1項煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，法官謝沈智慧今（19日）判處被告監禁10個月。法官指被告於案發時已曾因涉藐視法庭收到律政司信件，應知發布貼文的後果但仍作發布，是明知故犯及目無法紀，最終要面對刑責亦屬咎由自取。

22歲被告葉倩敏，報稱是學生。她因於2020年9月在社交媒體發文，披露執法人員個人資料，違反禁制令，她承認藐視法庭，今年4月被判監禁21日，但准緩刑12個月。在本案中，她被控於2021年7月2日在香港，意圖使警務處警務人員身體受嚴重傷害，非法煽惑其他人士非法及惡意導致上述警務人員身體受嚴重傷害。法官指本案控罪極嚴重，在當時的社會氛圍及環境下，被告的煽惑行為加強破壞治安風險。法官又指被告有意挑戰執法權力，意圖令執法人員受傷，使用「黑警」及「狗」等字眼更屬刺激他人憎恨情緒，令執法困難。法官又批評被告使用多人瀏覽的社交平台發布煽惑訊息，使其廣泛傳開令罪責更嚴重，故判監屬唯一考慮。

案情指，2021年7月1日晚，銅鑼灣崇光百貨外男子梁健輝向執法人員施襲，然後再用刀自插左胸亡。翌日，被告在Telegram群組內稱「其實71 101係殺狗好日子」及「係香港玩M82就好X正」。被告另於Facebook個人帳戶表示「其實無嘢值得我地喊 其實有野值得我地學」、「如果香港有M82就好」等。被告亦於Instagram個人帳戶公開發文，稱「本人乃恐怖分子」、「支持以最暴力行動 以示革命之心」等。另外，被告曾在Telegram私訊稱「我死之前比我殺一隻狗」及「我要攬埋佢地死」。

案件編號：DCCC 160/2022