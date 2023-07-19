大腦麻痹考生奪5科20分佳績　獲理大取錄　感謝家人「隨傳隨到」

今日(19日)為香港中學文憑考試放榜日，對於有特殊教育需要(SEN)的學生而言，他們付出一點汗水而獲得的收穫得來不易。有特殊學校學生經「學生運動員學習支援及入學計劃」成功考入大學，其中一名患有大腦麻痹的學生陳可欣更考獲最佳5科20分的佳績，獲理大取錄。

紅十字會雅麗珊郡主學校學生、硬地滾球運動員陳可欣於今年文憑試考獲最佳5科20分的成績，為全校最高分，獲香港理工大學的工商管理(會計)課程取錄。陳同學患有大腦麻痹，令其身體無力，寫字較慢，容易疲倦。平時亦需要平板電腦作寫字輔助。當溫書達30分鐘至1小時後，便需要按摩紓緩，應考期間亦不例外。陳同學感謝家人的陪伴，在溫習時協助拿書本、作業等，在備考期間「隨傳隨到」，協助她尋找考場地點。

另一位學生袁泳琪患有玻璃骨，成功入讀嶺南大學動畫及數碼藝術(榮譽)文學士課程。雖然她愛好動畫，但病患令她容易受傷，阻礙其學習過程。幸運的是，教師除了會輔導她，亦會送功課到她家中，令她不會錯失過多學習內容。紅十字會雅麗珊郡主學校，今年共有8名患有身體弱能及傷病的學生報考文憑試，5人成功完成文憑試，其中3人已收到大學取錄通知。

紅十字會甘迺迪中心就讀的楊樂天患有杜興氏肌肉營養不良症，大大影響四肢活動能力，最終考獲最佳5科18分；患有「脊椎肌肉萎縮症」的施更均，最佳5科達16分。