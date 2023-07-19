文錦渡口岸今恢復北上客車通關　人流不多　平均一班10乘客

文錦渡口岸早前因地面沉降，一度暫停由本港北上的客車及貨車通關業務。經搶修工程後，內地當局今早(19日)7時起恢復客車通關；至於貨車通道何時重開，則須待另行通知。港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，兩間跨境直通巴營辦商今早已恢復提供經文錦渡口岸過境的直通巴服務，但由於正值暑假，跨境學生放假，因此客流量不多，平均一班車約有8至10名乘客。

張劍平又指，自通關後，坐直通巴經文錦渡口岸過境的主要有兩大客源，包括來港上班和上學的乘客，平日集中在早上7至8時，以及下午4至5時往返香港和深圳。而在上水廣場的跨境巴士站外，營辦商亦張貼服務恢復的告示，大約每10分鐘一班車，現場所見早上候車的人流不多，每輛大型旅遊巴只約有10名乘客。

有住在文錦渡口岸附近的中學生表示，對於恢復客車通關感到開心和滿意，過去幾日要先到羅湖口岸過關，需轉乘地鐵才能到達，但經文錦渡口岸通關可以步行回家，每程節省10分鐘車程和車費。有市民帶同年長的母親，到文錦渡口岸附近的按摩店，她表示路線對老人家有利，因為過關期間長者可在車上等候，海關人員上車查驗證件，到達深圳後亦很方便就能到按摩店，其他口岸則較遠，亦太多人。

另有跨境貨車司機表示，這段時間要取道蓮塘香園圍往文錦渡口岸，再交「吉車」給內地貨車司機「上貨」，每程至少多行40分鐘，希望文錦渡口岸盡快恢復貨車通關。