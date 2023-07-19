18名在囚青年考DSE　8人符合入大學要求　其中1人獲29分

香港中學文憑試(DSE)今日(19日)放榜，今屆有18名在囚青少年參與，共報考106張試卷，其中83張取得二級或以上成績，佔總卷數78.3%。其中沙咀懲教所一名考生考獲6科最高29分的佳績，令人鼓舞。今屆共有8人更考獲符合入讀本地大學的基本入學要求。

懲教署今在沙咀懲教所向應考的在囚人士派發成績單，二級校長蕭佩芬表示，有18名在囚青少年報考，其中沙咀懲教所有13人、壁屋懲教所有4人、勵敬懲教所則有1人。最好成績的是來自沙咀懲教所的「阿明」，他考獲6科最高29分的佳績，即中文5**、英文4、數學4、通識5*、經濟5、旅遊3。

現年21歲的「阿明」，原本正修讀副學士一年級，期間受朋輩影響參與暴動，繼而被判入懲教所。他表示，以往「機不離手」，但入懲教所後備考環境改變，反而成為溫習優勢，每日會花8至9小時學習及操卷。他坦言對成績感滿意，希望獲釋後升讀中國研究學士學位課程，加上本身對內地的科研及經濟發展感興趣，希望未來到大灣區發展。

另一名沙咀懲教所應屆考生「小俊」，今年20歲，考獲6科共18分的成績(中文3，英文3，數學3，通識3，經濟4，旅遊2)，他服刑前曾參與DSE，當時取得12分，服刑期間他擔心自己曾參與暴動而不易被社會接納，及後在家人及院所老師的鼓勵下，決定再次修讀高中課程，加上他自小對音樂及電影有濃厚興趣，冀將來能升讀與電影相關課程。