恒大收生1700人　去年平均17分　VTC報名首小時約2.5萬人登入

香港中學文憑考試(DSE)今日(19日)放榜，約4萬名日校考生回校領取成績單。多間自資院校同日亦開放報名，有成績未如理想的考生到自資院校碰運氣，報讀自資學士、副學士，以及高級文憑等課程。其中位於沙田小瀝源的香港恒生大學，有不少應屆考生與家長到埸報名。恒大校長何順文表示，今年招生約1,700人，與去年相若，其中以「金融分析和財務管理」學科最受歡迎。

何順文表示，去年收生DSE平均有17分，最多學生報名的學科是金融分析和財務管理，平均每20人競爭1個學位；環球商業管理平均每17人爭1個學位，而融合媒體及傳播科技則每14人爭1個學位；至於內地生名額將增至250個，今後將逐年增加。他對今年的招生情況感到滿意，又呼籲學生決定路向時要獨立分析，不要盲目聽從別人意見。

香港大學附屬學院署理校長盧兆興則指，今年收生約1.6萬人，比往年增長1.5%，收生情況理想，其中以護理、工商管理、社會科學副學士課程最受歡迎，各有逾千人報名。他說，放榜不是終點，而是起點，藉此勉勵成績未如理想的考生不要氣餒和灰心。

至於職業訓練局(VTC)則將於新學年開辦逾140項全日制課程。職練局表示，「中六統一收生計劃」昨早(18日)9時開放後的首個小時，已有約2.5萬人次登入平台，或到訪院校，處理相關程序，當中包括報讀學士學位、高級文憑、文憑等各級課程，以及確認「正式取錄」學位的申請人。