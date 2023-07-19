香港公共圖書館於書展設攤位　介紹多元化電子資源

讀者可於現場試用圖書館電子資源，體驗網上閱讀的便捷。

香港書展今日（19日）至7月25日於香港會議展覽中心舉行。公共圖書館的展覽攤位設於一樓展覽廳1C內的A28，以「閱讀／生活再發現」為主題，鼓勵大眾特別是年輕人將閱讀融入生活中。攤位設有觸控顯示屏和平板電腦，讓市民試用公共圖書館的電子資源，體驗網上閱讀的便捷。另外，市民可在攤位的「館長選書」專區閱覽圖書館館長推介的優質讀物及他們的讀後感，發掘不同主題的好書。

公共圖書館的電子館藏多元而豐富，包括多個收錄本地出版中文電子書的電子書庫，例如「金閱閣」、「樂活站」、「學術天地」及「SUEP電子書」等。這些電子書庫收錄不同作家的作品，涵蓋生活文化、保健養生、金融經濟、小說、漫畫、兒童讀物，以及中文學術電子書等。

讀者更可透過「Kono Libraries」 及「Flipster」等電子資料庫閱覽各類暢銷的中、英文電子雜誌，涵蓋藝術、商業財經、健康、語言、時尚生活、親子家庭、科學與科技、運動及旅遊等不同範疇。

公共圖書館整體共提供逾50萬冊電子書和超過80個電子資料庫。市民只需登入圖書館帳戶，即可到網上閱讀或下載至電腦及流動裝置，隨時隨地享受電子閱讀的樂趣。未有圖書證或圖書館電子帳戶的香港居民，可登入圖書館網頁申請電子帳戶，即時體驗豐富的電子資源。