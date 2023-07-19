逾9成受訪者過去5年曾做義工　年紀愈大投入度愈高

助人為樂是義工的信念，義務工作發展局上月委託恒生大學市場學系進行「香港義務工作調查」，透過網上和實體訪問，收集社會大眾日常參與義務工作的數據和意見，了解香港人參與義務工作的情況並作深入分析，結果發現逾9成受訪者過去5年曾參與義務工作，愈年長參與義工的投入愈大。

調查於今年6月期間，成功訪問了661名受訪者，超過9成受訪者曾在過去五年內參與義務工作，包括有組織或自發地助人。當中逾8成人參與機構或團體組織的義工服務。過去一年內有參與義務工作的人數佔整體受訪者76%，每月平均投入義務工作的時數約為12.84小時，相當於每周投放大約3小時在義務工作上。以10分代表滿分參與度，受訪者自覺在義務工作上的參與程度，包括時間和精力的平均得分是7.38，反映大部分受訪者均相當投入參與義務工作。

是次調查發現，年紀愈大的市民，參與義工程度愈高。數據反映，51至64歲和65歲或以上的受訪者，平均每月投入於義務工作的時數分別達13.64小時和22.59小時，自覺投入義務工作的平均得分為7.53分及7.80分。至於30歲以下的受訪者組別在過去一年參與義務工作的比率是54.7%，自覺參與程度(6.94分)和每月投入於義務工作的時間(7.52小時)相對其他年齡組別為低。而限制他們參與義務工作的主因是缺乏時間(37.1%)和沒有伴一齊當義工(9.0%)。另外，受訪者最常參與的義務工作類型為支援弱勢社群(16.3%)和文化、旅遊和藝術活動的義務工作(12.9%)。

整體來說，受訪者均認為當義工可以幫助別人，30歲以下受訪者認，參與義務工作可累積更多工作和社會經驗，並更重視政府和社會的認同和嘉許；50歲以上人士認為可善用公餘時間和發揮自己專長。香港人當義工的等值經濟產出可達2,106億港元，估算約為2022年生產總值的7.45%，反映香港人在義務工作上的經濟貢獻平均在世界之上。按聯合國數字，全球約有10億名活躍義工貢獻相等於全球2.4% GDP。但與一些發達國家例如澳洲的14% GDP相比，香港在義務工作普及方面，還有發展的空間。