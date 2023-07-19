配合書展周末延長開放時間　九巴城巴增開10條過海路線

一年一度的書展今日(19日)如常在香港會展揭幕，因應書展將於本周五及六(21日及22日)延長開放時間，城巴、九巴於該兩天在會展一帶開辦多10條特別的過海巴士路線，以方便市民往來會展。

在博覽道會展二期外，城巴及九巴一同合作增開第111R、148R、191R號線，於博覽道會展二期外上車，目的地分別是觀塘裕民坊公共運輸交匯處、青衣(長安)、將軍澳康城站公共運輸交匯處。服務時間為晚上10時10分至11時10分，20分鐘一班車，共4班。

而九巴亦會增開第108R、168R、134R、178R、603R號線，分別由博覽道東近會議道、菲林明道香港萬麗海景酒店外上車，前往啟業、元朗(西)、荃灣灣景花園、聯和墟及安泰(西)。服務時間為晚上10時10分至11時10分不等，其中178R全日只得一班，於晚上10時50分開出，其餘路線則共2至3班車，每隔20至30分鐘一班車。

城巴亦另外增開第150R、176R號線，於港灣道中環廣場外上客，目的地分別為屯門(欣寶路)及元朗(新田)，兩個路線只設一班車，於晚上10時50分及45分開出。