日本旅客失51萬日圓　蒙古男女涉盜竊罪被捕

澳門劫案頻生，旅客及居民人人自危！當地執法部門今日(19日)表示，因應早前接獲的兩宗盜竊案的求助，人員於近日拘捕兩名均50多歲的蒙古男女，以及一名40多歲內地男子，起回部分贓款，3人涉嫌觸犯盜竊罪，移送檢察院處理。

首宗案件發生於上周五(14日)，執法人員接獲一名日籍事主報案，指較早前於路氹某酒店的行李寄存處收拾東西時，發現褲袋內的51萬日圓(約2.8萬港元)被人盜去。人員翻查監控發現，案發時兩名蒙古男女曾靠近事主，其中男子負責遮擋，女子落手扒竊，得手後曾先後到中區某兌換店兌換部分贓款。涉案2人至周日(16日)於望德堂區某酒店被捕，並起出懷疑用作遮擋的圍巾、雨傘及1萬多港元現金。經查問，蒙古男子承認犯案及分贓予女同黨，餘下款項已輸光。

另一宗盜竊案被捕內地男子姓劉，執法人員於上周四(13日)下午接獲一名女長者報案，指懷疑在水坑尾行人天橋升降機一帶，遭人偷走背包內的銀包，損失1,900澳門元現金及證件。人員翻查「天眼」發現，劉男案發前曾在上址行人天橋及升降機徘徊，曾尾隨事主進入升降機，遂於翌日到行人天橋一帶監視，結果發現劉男並上前拘捕。