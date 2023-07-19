車Cam直擊：深水灣凌晨驚現「紅衣女」　冇落雨擔遮嚇怕途人

尚有不足1個月就踏入農曆7月，鬼節前後少啲定力都分分鐘出事！有網民昨日(18日)深夜在社交平台分享一段車Cam影片，惟片中竟現驚嚇一幕！女事主乘車時赫然見到一名身穿紅衣的長髮女子，更在無落雨下「擔遮」站在路邊，令事主心悸後怕。惟當她詢問同行朋友，後者則對上述景象懵然不知，而影片亦引起網民熱議。

據該女網民貼文反映，事發地點位於深水灣泳灘及停車場對出，而影片顯示時間為昨日凌晨4時許。當時女事主的男友人負責駕車，循香島道駛入淺水灣道，期間車輛途經深水灣泳灘停車場對出時，左邊馬路前方突然出現一名紅衣女子，她背向馬路望向山邊，且深夜及天晴下「擔遮」的舉動猶如女鬼般現身，短短數秒嚇得女事主當場大叫一聲。不過，當她向男友人問道：「你睇唔睇到啊？」，男方則回應：「咩啊？」即使女方重覆再問，對方的答案依舊，疑似看不到紅衣女出現的瞬間。

網民看畢涉事車Cam片段後紛紛留言回應，「少見多怪」、「時運低就唔好夜媽媽走出街啦」；亦有人在地圖軟件搜尋涉事地點，發現紅衣女所站位置並非途人過馬路之處，同時附近設有廟壇亦令事件添上幾分懸念。但由於車輛駛近紅衣女期間，短片曾出現短暫「窒機」的情況，有網友就質疑造假或加入後製剪接，「窒下窒下就有啲剪接feel」、「條片Lag咗一下，懷疑有古怪啊」。雖然事件引起大眾熱烈討論，亦未知紅衣女子的真身，但大家深夜揸車時記得留意路面情況，注意安全啊！