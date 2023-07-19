冧石屎事故頻生　港府擬對未強制驗樓大廈　加強執法和支援

本港近日接連發生「冧石屎」事故，樓宇安全及維修令人關注。發展局發言人今晚(19日)表示，指有關事故顯示強制驗樓通知未能遵辦的問題，屋宇署已覆檢部分尚未完成遵辦通知的樓宇名單，將會重點跟進和加大執法力度。若業主立案法團或業主漠視通知致進度欠佳，署方會果斷執法及提出檢控。而經近日覆檢已發出的通知數目及遵辦情況，目前有約4,800幢樓宇未獲遵辦。

發展局表示，政府理解部分獲發通知大廈已採取跟進行動，但相關工作因近年疫情被延誤，而近日天氣情況亦可能令失修外牆易生變化。按照早前指示，政府會積極為有心早日遵辦通知的樓宇業主提供支援，盡早完成驗樓和修葺。就業主已委聘註冊檢驗人員的1,800幢樓宇，有1,300幢已進行檢驗工作並有待開展或完成修葺工程的樓宇，餘下500幢仍未完成檢驗工作。

另外，本港仍有900幢樓宇未委聘註冊檢驗人員，當中已知有約150幢已參加「樓宇更新大行動2.0」計劃。屋宇署會向有關樓宇業主或業主立案法團發出警告信，要求盡快委聘註冊檢驗人員進行檢驗工程，並於一個月內向屋宇署交待進展或確實工作計劃。

發言人重申，發展局和屋宇署會密切監察上述行動的進度和成效，並持續檢視後續跟進工作的策略。政府提醒樓宇業主有責任確保其擁有的物業保養良好和狀况安全，包括為其物業進行定期檢驗和適時維修。而新一輪「2.0行動」現正接受申請，截止日期為今年9月30日，並適度放寬申請資格，包括調整樓齡和應課差餉租值上限的要求，以惠及更多樓宇。