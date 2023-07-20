立會審議中大私人草案前夕　選任校董發信促暫緩倡開公聽會

在立法會審議改革中文大學校董會的私人草案委員會召開會議前夕，作為選任校董的中大校友評議會主席楊于銘去信草案委員會主席梁美芬，批評提出草案的3名議員漠視校湩會意見，又指校董會在草案刊憲前沒有機會看過條文，要求委員會暫緩審議工作，待校董會開會討論草案及有決議或提出另一方案後，再展開審議。信中更批評提出草案的三名議員漠視校董會意見。

有關審議《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》委員會明日(21日)召開首次會議。楊于銘在社交平台上載給梁美芬的信件，函中批評張宇人等3名身兼中大校董的議員提出的私人草案，其內容與校董會成立的專責小組提交的報告內容不符，根本漠視大學成員及校友對校董會重組的意見。

楊于銘又指目前正值立會休會期間，草案委員會似乎沒有匆匆完成審議草案的迫切性，故提出可否在草案恢復二讀之前讓大學管理層作出適當建議，並一併修改不適用的過時條文，讓議員作出圓滿考慮？

他又建議草案委員會應舉行公聽會，讓關注中大校董會改組的持份者發表意見，更指名要求邀請多名中大校董會成員、中大管理層成員、中大校友評議會代表等出席，讓草案能充分反映大學成員的聲音。