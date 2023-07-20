漁護署擬馬鞍山設都市農場　收成供應街坊　最快明年營運

漁護署於本周二(7月18日)向沙田區議會提交文件，擬在馬鞍山西沙路花園推行「都市農業先導計劃」，若計劃成事，將成為本港首個設有都市農場的公園。相關計劃為期5年，其中花園部分用地會用作設置現代化都市作物農場，直接提供從農場到餐桌的低碳足迹新鮮農產品。漁護署指，日後北部都會區新發展區都會以此都市農場作為參考。

文件指出，都市農場能夠善用都市空間，包括在公園及戶外公共休憩空間設立現代化農場，為都市居民供應優質新鮮的農作物、綠化景觀、提供社區活動、科學教育，以服務社區為本，從而提升社區生活質素。都市農業配合社區規劃和發展，將農業生產融合區內生活和環境。相關概念已應用在全球多個地方，包括日本東京、新加坡及法國巴黎等。至於香港方面，文件顯示，計劃在西沙路花園內設置一個現代化都市作物農場，面積約400至500平方米，高度限制為10.5米以下。

農場日後可向區內居民提供新鮮和優質農作物，而農場鄰近馬鞍山海濱長廊，四周環繞住宅區，土地平坦及有水電供應，故認為適宜設立現代化都市農場。同時，相關農場可為居民提供社區活動，包括定期舉辦有關農業科學和文化保育等元素的保育活動，有望成為區內居民新的活動與學習空間。

漁護署指，計劃接受公開申請，申請者需具備營運現代化農場和籌辦農業教育活動的經驗，並要向署方提交建議書，該署將以5年短期租約方式，將場地租予最合適的營運者，並負責監督營運者，確保農場能融入區內，預期最快2024年開始營運。