政Whats噏：你今日畀人呃咗未呀？ 江玉歡批政府做得唔夠

騙案無日無之，市民可能被呃走全部積蓄，追得番嘅機會微乎其微。議員江玉歡(Doreen)都話依家完全唔會接聽任何投資公司嘅電話，仲話有朋友仲黑色幽默，今後服務業嘅人員同客戶聯絡時，要講埋：「你今日畀人呃咗未呀？」

點解Doreen嘅朋友會咁講？事緣Doreen好友嘅80歲老父遇上股票投資騙案，對方話可代買A股，提供免費課堂同投資秘笈，老人家喺幾個月內被騙所有積蓄，最後老人家向佢好友提出想將物業加按先揭發事件，但老人家逾百萬港元嘅畢生積蓄已經人間蒸發。

Doreen引述話好朋話陪老父報案時，執法人員方只係話99%追唔番啲錢，喺報案紙上寫低咗「備案」兩個字。咁朋友問警方點解有電話號碼都唔能夠偵查，執法人員就話雖然依家有實名登記，但以前嘅非實名登記有好多，難以追查。

冇咗畢生嘅積蓄，老人家必然身心受到重擊。Doreen話騙案削弱人與人之間嘅信任，依家佢聽到任何字頭自稱係銀行、投資等公司嘅電話都即刻掛線，又話通訊、營商或人際溝通，騙案已將原有嘅系統摧毀 ，特別係長者，有邊個可以令佢哋信任？

Doreen話尋日(19日)同朋友食晏，席間有朋友話以後服務業嘅人員，唔單止要向客戶問好，都要講：「你今日畀人呃咗未呀？」Doreen話呢句說話表面睇嚟好似好笑，但亦正正係活生生嘅事實。

好朋友老墮投資騙局只係冰山一角，Doreen反問有邊個香港人一日冇收過投資、做市場調查員、消費券戶口有問題等嘅短訊同電話？佢亦質疑喺年前推出嘅防騙視伏器之外，政府能夠做啲乜嘢？