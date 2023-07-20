西灣河大廈塌石屎傷人　有街坊稱憂人身安全或戴頭盔出入

西灣河筲箕灣道麗灣大廈昨晚(19日)發生塌石屎傷人意外，擊傷一名男途人，受傷送醫治理。事發大廈的地上今早(20日)仍有血跡殘留，有住附近的「街坊」對有大廈出現石屎剝落感到擔心，憂慮人身安全。有議員則形容是「計時炸彈」，促當局盡快推動驗樓。

有老年的街坊表示，事發前數分鐘前曾路過現場，對有大廈出現石屎剝落感到擔心，故今早路過時亦靠近馬路邊沿欄杆走，盡量遠離涉事建築物，今後或考慮佩戴頭盔。不過，有大廈業主就表明不擔心，相反他們卻擔心業主立案法團有否購買保險賠償。他續指，未有留意大廈曾接獲修葺通知，自己與業主立案法團亦沒有溝通。

議員梁熙則表示，涉事大廈兩年前收到強制驗樓通知，半年前完成驗樓工作後，已向政府提交報告。他相信是疫情關係，影響了業主立案法團開會，以致延誤了修葺進度。他又提到近日多宗事故，石屎或批盪剝落的位置都是朝向行人路，但驗樓師一般不會架起雲梯到外牆查驗，認為當局要規定日後驗樓都要重點檢驗這些位置。

他指出，近日發生的多宗塌石屎事故，當中剝落的位置均是面向行人路，但留意到驗樓師一般不會架起雲梯到外牆檢驗，故認為日後驗樓時，當局需重點規定檢驗上述位置。他還指出，由於全港仍有多座樓宇未遵辦驗樓通知，甚或很多經已到期，是「計時炸彈」，故建議政府應成立專責小組，盡快推動驗樓，並增加人手跟進。