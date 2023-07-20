衙前圍道重建　居民對收購賠償不滿　望有更多「樓換樓」選擇

市區重建局於去年5月公布展開重建衙前圍道/賈炳達道發展計劃(KC-017)，但有不少業主對市建局的收購賠償方案不滿意。該重建項目的一眾業主今(20日)到立法會約見議員提出申訴，及列出多項要求，包括認為「樓換樓」計劃選項太少；自住和出租業主的賠償價格差距約3至4成；以及收購後的交吉期並不足夠。有業主直言非自住業主無「7年樓齡賠償」屬「欺騙業主」，擔心作為傷殘人士若無居所，將難以供養年逾90歲的母親。有議員則表示一眾業主的訴求合理，將會再與市建局溝通及跟進。

會議上多名業主關心「樓換樓」問題，有業主認為即便他們有「煥然壹居」或「煥然懿居」的優先抽籤權，但仍不代表會確實獲得購買權，而且該兩個項目樓價太貴，大部分業主靠賠償金額亦難以負擔，希望市建局提供更多「樓換樓」選項。

另有多名業主關注自住和出租業主的賠償價格差距，認為雙方業主均以「真金實銀」買樓，但賠償價格卻差距約約3至4成。曾先生批評市建局揚言「7年樓齡」賠償對出租物業業主來說是「欺騙」，他指自己身為殘疾人士，非常辛苦才購入第二個單位，並將九龍城單位出租以彌補退休後的收入，現時要負責供養姐且和年逾90歲的母親，直言「高官可能覺得(自住和出租物業)賠償差好少，但對佢退休人士來講差異好大！」

議員江玉歡回應業主稱，居民大部分訴求都合理，尤其在即將收購的物業，若無即時危險，政府的維修命令應可寬大處理；又認同自住與出租業主的賠償差距問題應要檢視，該問題與基本法下對私有產權的保障相關，將與市建局跟進問題。議員洪雯則指「7年樓齡」需重新檢討，因市民反應非常不同，有市民希望加快重建、毋須「7年樓齡」賠償；有市民則認為「7年樓齡」賠償並不足夠購買單位，建議下一步可討論是否應在不同案例有不同處理方法。