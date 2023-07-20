何桂藍續就初選案自辯 指預算案審議程序有不公義之處必須否決

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今(20日)在西九龍法院(暫代高院)續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯。庭上繼續問及無差別否決財案一事，何桂藍表示，若財政預算案中整個審議程序有不公義之處，強調「我必須要否決佢」；又指除雙普選外暫時想不出其他方法改變審議機制。

何桂藍供稱，如果當選，會必用盡每一個質詢、每一個提修正案的機會，「將財政預算案入面所有魔鬼藏細節嘅地方⋯⋯」，法官李運騰即插口問「魔鬼」之意。何解釋，選民利益之上尚有公眾利益，就算自己覺得財案內容無不妥，也必須確保所有議員亦盡責審議，強調必須否決審議程序不公義之處。何桂藍以《港區國安法》撥款為例，指當中許多數字不清不楚，而且毋須經過立法會審批，難監察撥款，因此無論撥款是否可取都應該否決。

法官李運騰問何桂藍若當選後，會否因國安撥款及現行機制的限制而否決財案，何桂藍回答，反對是出於審議機制，而非當中項目，又指民主派只是在野身份，只有否決權，無法落實政策倡議，又表示除雙普選外，暫時想不出其他方法改變審議機制。

案件編號：HCCC 69/2022