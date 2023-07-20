菲律賓以東低壓區逐漸增強　料成熱帶氣旋7.27闖入港400公里

颱風「泰利」上周六(15日)襲港，天文台更於本周一(17日)凌晨發出今年8號風球，為本港風季揭開序幕。雖然泰利已遠離本港，但不少電腦模式均預測現時位於菲律賓以東海域的低壓區，將會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，在高空反氣旋的引導下移向菲律賓一帶。當中有系統預計該熱帶氣旋下周四(27日)會闖入香港400公里，料下周五(28日)凌晨最接近本港。

天文台昨晚(20日)發表天氣隨筆「泰利過後又打風？」，當中提到隨着泰利移入內陸並減弱，加上高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初廣東地區天色將會好轉，氣溫會再次回升至酷熱水平。不過，各大電腦模式對於位於菲律賓以東海域的低壓系統隨後路徑仍有較大變數。歐洲、南韓、德國的電腦模式預測，高空反氣旋將會覆蓋中國南部，低壓系統會沿高空反氣旋南側進入南海北部。而美國電腦模式則預測高空反氣旋位置偏東，引導低壓系統移向台灣以東海域。

天氣方面，天文台表示如該低壓系統進入南海北部，華南沿岸地區風勢將逐漸增強，有驟雨、雷暴和狂風。若該系統移向台灣附近，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸天氣酷熱，同時高溫天氣亦會觸發狂風雷暴。天文台會密切監察該低壓系統的發展及其對本港天氣的影響。市民在計劃下週的戶外活動前亦應留意天文台最新的天氣預報。

本港天文台則預料上述低壓區會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，未來數天移向呂宋以東一帶，下周初至中期較有可能進入南海北部，並在下周中至後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，但該系統的路徑仍存變數，亦有機會移向台灣一帶。另預測本港周五(21日)至下周二(25日)天氣酷熱，每日氣溫平均高達攝氏28至34度不等。其後4日將會有雨，局部地區有狂風雷暴。