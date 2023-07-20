運輸業由男性主導　企業難招聘女性　機構促按需求鼓勵女性入行

運輸業向來男多女少，根據政府數據顯示，去年全港運輸、郵政及速遞服務從業員約16.3萬人，男女比例約2:1。有調查今(20日)公布，除了社會的刻板印象是男性較適合運輸業外，三分一的企業指出，在招聘女性的工作出現困難。

香港運輸物流學會轄下委員會「蔚木蘭」，去年展開一項關於本地女性從事運輸業的調查，是該機構2012年以來第4次類近調查。調查共訪問本地12間大企業，其僱員人數共約3萬人，佔本地運輸業整體約18%。據10間受訪企業提供的數據顯示，有5間企業的男性僱員佔整體80%或以上：4家公司的男性比例約50%至71%不等，唯獨一家公司女性員工佔多數，這達70%。男多女少情況同樣在企業管理層出現，12間受訪企業中，11間男性作主導，男性佔超過56%，甚至其中一間公司更是「全男班」；僅一間企業管理層女性佔70%。

調查同時發現，4間受訪企業承認，在增加員工隊伍多樣性方面有困難，例如輪班工作制度、衞生配套等，降低女性入行意欲。蔚木蘭主席李慧貞指，現時本地運輸業由男性主導，認為業界並非需要盲目追求男女比例達致平衡，但企業可按其實際需求，透過多方面工作鼓勵女性入行，例如彈性工作時間，方便婦女較能同時兼顧家庭及事業；優化家庭友善政策，例如侍產假等福利，改善女性工作環境等，例如廁所衞生情況。