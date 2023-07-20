張家朗奪金片段改配社運歌　27歲男攝影師被判囚3個月

香港劍擊代表隊成員張家朗前年贏得奧運金牌，事後一名男子被指將頒獎片段配上社運歌曲《願榮光歸香港》（下稱《願榮光》），並上載片段到YouTube 。他被控一項侮辱國歌罪，以及一項侮辱區旗罪作為交替控罪。經審訊後被告早前在東區裁判法院被裁定侮辱國歌罪罪成，是首宗審訊後被定罪的侮辱國歌案。裁判官屈麗雯在索取被告的背景報告後，今（20日）判處被告監禁3個月，並指報告顯示被告沒有悔意，案件亦無減刑因素。

27歲被告鄭榮進，是一名攝影師。他被控於或約於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌。交替控罪則指他公開及故意以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。辯方求情指被告從小循規蹈矩，本案屬初犯，且已還押兩星期，對他有很大衝擊。律師又指本案侮辱國歌程度屬低水平，被告重犯機會不高，望可判處緩刑或短期監禁。

裁判官早前裁決指，《願榮光》廣泛流傳，內容涉及2019年反修例事件。被告以《願榮光》取代國歌，而旁白及掌聲卻沒有被刪去，認為被告刻意挑選國歌來修改，不會是出於誤會或無知。被告的行為構成侮辱國歌，有損國家象徵及尊嚴，裁定被告面對的侮辱國歌罪成。另外，審訊期間，警署警長徐志聲以專家身份作供，講述對涉案片段歌曲《願榮光》的研究。辯方曾質疑其專家證人身份，指出徐17年前曾因干犯一連串違規行為，包括缺勤及填寫記事冊有違漏，要接受紀律聆訊。裁判官最終決定維持徐的專家資格。

案件編號：ESCC 1366/2022