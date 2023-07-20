私隱署出書助公眾認識如何保障個人資料　介紹起底罪行

科技發展日新月異，有見近年對個人資料私隱湧現不同的挑戰，個人資料私隱專員公署聯同香港城市大學出版社出版新書《私隱法．保—了解你的個人資料私隱》，協助公眾更深入認識《個人資料(私隱)條例》的要求，以及在日常生活中如何保障個人資料私隱。新書於香港書展2023香港城市大學出版社之攤位公開發售。私隱專員公署亦於書展設立攤位，向市民推廣尊重及保障個人資料私隱的重要性。

私隱專員鍾麗玲表示，希望這本書可以成為廣大讀者的「私隱法寶」，令大家增加對私隱法例的認識及解除迷思的同時，亦可以更好的保障個人資料私隱，做自己個人資料的話事人。新書以《私隱條例》為基礎，深入淺出介紹《私隱條例》下保障個人資料私隱的原則，並以真實個案及案例解釋《私隱條例》的應用，讓讀者了解如何保護自己的個人資料。

書中亦加插新的章節介紹新的「起底」罪行，探討新興科技如人工智能、聊天機械人、網路3.0及元宇宙等涉及的個人資料私隱議題，並從多個日常生活角度，包括社交媒體、網上購物消費、在家工作、閉路電視及航拍機的使用等，解答讀者較常遇到的個人資料私隱問題，提供保護個人資料私隱的精明貼士。