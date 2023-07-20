新一期居屋月底接受申請　62折出售逾9100單位　料今年第4季攪珠

房委會今日(20日)宣布，「出售居者有其屋計劃(居屋)單位2023」及「白表居屋第二市場計劃(白居二)2023」將於本月31日早上8時起接受申請，為期兩星期至8月14日晚7時正截至。「居屋2023」的申請費為270港元，「白居二2023」的申請費為230港元；同時申請兩者則為500港元。當中，6個新建居屋發展項目共9,154個單位，平均售價定於評定市值折減38%，即以六二折出售。

6個新建居屋發展項目包括啟德啟悅苑；觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑；屯門兆翠苑；以及元朗朗天苑。至於重售因買賣協議撤銷而收回的居屋單位方面，約50個在「居屋2020」推售的馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑；及在「居屋2022」推售的東涌裕雅苑和沙田愉德苑因買賣協議撤銷而收回的單位，連同截至選樓日期開始前約兩個月確知因買賣協議撤銷而收回的該4個屋苑的單位。

至於「租者置其屋計劃」回收單位(只適用於綠表申請者)，房委會資助房屋小組委員會(小組委員會)於6月16日的會議上通過恆常化出售租置計劃回收單位，並將於「居屋2023」推售新一批的租置計劃回收單位。最終出售單位數量及詳細單位名單將於選樓前3個月左右確定。另外，截至今年5月，39個租置計劃屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至123萬元，折扣率為評定市值折減82%至86%。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

房委會發言人又指，由接受申請日期開始，會收緊綠表申請者購買資助出售單位的資格準則。以綠表申請者身分申請購買資助出售單位的公共租住房屋租戶或房協出租屋邨的住戶，在遞交申請截止日期前的24個月起計直至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業