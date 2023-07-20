調查揭35歲或以上市民碘攝取量不足　僅2成人家中使用加碘食鹽

碘質是維持甲狀腺正常功能、生長和發育必需的微量營養素，若碘質攝取不足，可導致甲狀腺腫大和甲狀腺功能不足，以及一系列的碘缺乏病，包括精神機能受損。不過，衞生署的碘質水平主題性報告(2020-22年度人口健康調查)發現，35歲或以上人士碘攝取量不足，應增加攝取量以維持足夠的碘營養。

上述人口健康調查訪問逾1.6萬名15歲或以上的陸上非住院香港人口，當中超過2,000名受訪者進一步完成身體檢查。今日發表的碘質水平主題性報告分析身體檢查中尿碘濃度的結果，以及闡述本地人口的碘狀況。調查發現，各年齡層中，較年輕組別的尿碘濃度中位數較高，即屬於碘攝取量較足夠，根據世衞建議的流行病學標準，35歲或以上人士屬碘攝取量不足和輕度缺碘。

加碘食鹽和碘質豐富的食物是維持足夠碘營養的來源，但根據調查結果，本地住戶使用加碘食鹽及食用藻類(紫菜)情況並不普遍，只有21%的受訪人士表示，在家中使用加碘食鹽，而表示每周至少食用一次藻類(紫菜)的亦只有8.7%。

以上調查結果與2019年進行的碘質水平調查相符。當時的調查顯示，學齡兒童的碘攝取量屬於足夠，惟懷孕婦女和哺乳的婦女的碘攝取量均不足，除了有服用含碘補充劑及平均每天碘攝取量至少150微克的懷孕婦女。