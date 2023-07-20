6月消費物價按年增1.9%　煙酒類升18.7%最多

政府統計處今日(20日)公布6月的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，上月整體消費物價與一年前同月比較，上升1.9%，略低於今年5月份的相應升幅2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在6月的基本通脹率為1.7%，亦較5月的1.8%略低。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至6月止的3個月，平均每月升幅為0.1%，與截至5月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月錄得按年升幅的類別，包括煙酒上升18.7%、電力、燃氣及水上升13.3%、衣履上升5.7%、外出用膳及外賣上升3.9%、雜項服務上升2.5%、雜項物品上升2.3%、交通上升1.3%、住屋上升0.6%和基本食品上升0.1%；至於同期錄得按年跌幅的類別為耐用物品，下跌3.7%。

當局表示，6月的基本消費物價通脹維持在溫和水平。能源相關項目價格整體上按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和，外圍價格壓力或會進一步減退，本地營商成本則可能會隨着經濟復甦而面對一些上升壓力，但在短期內料會大致維持溫和。政府會繼續留意情況。